Car Render Challenge | Wettbewerb

Car Render Challenge

Du wachst bereits morgens mit einem Geschmack nach Bleifuß auf der Zunge auf? Lachgaseinspritzung ist für dich kein Kindergeburtstag – und gehört in keinen Spongebob-förmigen Ballon? Bei dir laufen Vanishing Point, Smokey and the Bandit und Days of Thunder in der Heavy-Rotation – und zwar in Parallelschaltung? Und sowieso: Schlaglochdetektor ist für dich das schlimmste Schimpfwort? Dann bist du bei der Car Render Challenge 2020 genau richtig!

Nebst einem Faible für flotte Flitzer solltest du mitbringen: Das 3D-Modell eines Autos, eine 3D-Umgebung drumherum – und ein hübsches Render. Aus deinem Fuhrpark darfst du ausführen, welches Fahrzeug dir beliebt. Also, welcher soll’s werden? Dodge Challenger, Pontiac Firebird oder Nascar Chevrolet Lumina? Der Jury ist das gleich, denn auch Fantasieautos sind erlaubt – und jedes 3D-Tool darf genutzt werden.

Weitere Infos & Abfahrtzeiten

Das Event dauert vom 16.09. bis zum 08.12. dieses Jahres.

Die Chance auf den Gewinn zusätzlicher Software-Lizenzen haben die Nutzer folgender Tools: OctaneRender, V-ray, Corona, LightWave und Marmoset. Dem ungewöhnlichsten Design winkt eine Teya Conceptor-Lizenz; der – in Augen der Jury – beste Rennschlitten erhält einen Preis von Fox Renderfarm.

Alle weiteren Infos parken bei Hum3D.