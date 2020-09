Premiere Pro & After Effects | September-Release

Welche Neuerungen bringt Adobe’s September Release – vor allem für Premiere Pro und After Effects? Findet es heraus.

Premiere Pro

Zügiger und präziser Schnitte finden; das kann Adobe Sensei. Mit dem Feature schneidet ihr bereits gerendertes Material um. Eine weitere Funktion Senseis: Scene Edit Detection. Die Funktion erkennt eure Schnittpunkte in der Videodatei – und ergänzt diese automatisch auf eurer Timeline. Dadurch sollen vereinfacht werden: Schritte wie Color Correction oder Reframing am jeweiligen Clip. Anschauungsmaterial folgt – jetzt:

Auch mit dabei: Quick Export – allerdings als Public Beta. Rasch zugreifen auf eure Export Settings – zuvorderst die, welche ihr häufig nutzt. Wo zu finden? Direkt in der Kopfzeile! Quick Export steigt euch zu Kopf? Ihr wollt das Ganze in Bild, Ton und Farbe? Bittschön:

After Effects

Zwar sind die Neuerungen der Version 17.1.4 After Effects eher kleinteilig – es aber trotzdem wert, besprochen zu werden.

Zu den beiden heißesten Features zählen 3D Transform Gizmos und die Camera Navigation Tools. Was bringen euch 3D Transform Gizmos? Schnelleres und intuitiveres Steuern durch eure Scenes. Es unterstützt euch dabei Layer zu skalieren, zu positionieren und zu rotieren. Und die Camera Navigation Tools? Auch hier wird zügigeres und instinktiveres Steuern in Aussicht gestellt. Über Tastenkürzel kreisen und schwenken eure Kameras um Objekte, oder fahren auf diese zu.

3D Transform Gizmos und Camera Navigation Tools lassen euch kalt? Was ist mit OpenEXR Previews für Mehrkanal-Dateien? Die sind jetzt bis zu dreimal schneller als bisher. Immer noch kalt, oder schon wärmer? Nein? Wir sollen euch weiter einheizen? Okay, GPU-beschleunigte Channel-Effekte könnt ihr haben – jetzt mit bis zu 1,65-schnellerer Performance denn zuvor. So langsam wird’s bullenheiß, oder? Ach was, wir lassen euch richtig ausschwitzen, denn: Shift Channels, Set Channels und der Channel Combiner werden nun außerdem von der GPU unterstützt.

Weitere Infos

Wir entlassen euch aus der schwedischen Sauna, leiten weiter an die Jungs und Mädels von Adobe, die euch den ganzen Feature-Wust fachlich kompetent aufbereiten – ganz ohne Hitzewallungen. Guckt ihr hier den Blog oder die Online Documentation zwecks Abkühlung.