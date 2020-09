Smartgloves | Rokoko

Rokoko Smartgloves

Wer sich – rein haptisch gesprochen – auf die Winterzeit einstimmen will, dem bieten Rokokos Smartgloves ein Heranfühlen an Handschuh, Fäustling und Thermo-Glove. Jux und Tollerei beiseite: Mit Rokokos Smartgloves tastet sich – preislich durchaus erschwinglich – ein interessantes Angebot Rokokos MoCap-Produktfamilie empor.

Denn Hand- und Fingertracking bieten Rokokos Smartgloves in Topqualität an – all dies zu einem Schnäppchenpreis, im Vergleich zu Mitbewerber-Preisen. Bewegungen und Gesten mit den Smartgloves aufgenommen, werden diese auf euren digitalen Character übertragen. Spieleentwickler und VFXler mit überschaubarem Budget greifen bei Rokokos Smartgloves richtig zu – und hinein, ins Innenfutter. Mit dieser Veröffentlichung fassen Smartgloves und Rokokos übrige MoCap-Produkte ineinander, nämlich Smartsuit Pro, Rokoko Studio und Rokoko Motion Library.

Weitere Infos & Abgreifbarkeit

Sie nimmt euch überhand, die (Ba)rokokosche Produktvielfalt? Das wird euch zu modern, mit dem Rokoko – und seinem Leben? Dann lässt euch von der Preisgestaltung zurück ins Gleichgewicht bringen: 895 US-Dollar kosten die Smartgloves auf Rokokos Homepage. Bildungseinrichtungen wird auf Anfrage ein 10-prozentiger Rabatt gewährt. Der Vorverkauf dauert bis zum 21ten Oktober; danach kosten die Smartgloves 995 US-Dollar.

In nachstehenden – Pardon! – in nachgreifenden Videos guckt ihr die Smartgloves in Aktion.