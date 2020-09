IBC 2020

Lust auf einen visuellen Trip – ganz ohne Einnahme illegaler Substanzen? Dann lasst jetzt in Cinema 4Ds IBC 2020 Filmeffekte und Motions Graphics – und alles, was dazwischen liegt – aufeinanderprallen. Im Showcase hinterlassen die großen Namen ihren digitalen Fußabdruck: Aixsponza, The Mill oder Tendril. Doch auch die Arbeiten kleinerer Firmen, etwa Dazzle Ship oder Already Been Chewed, hinterlassen bleibende Eindrücke.