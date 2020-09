Redshift 3.0 | Public Demo

Redshift 3.0

Wie sieht eure Wochenendplanung aus – Lockdown oder lockere Auslauf? Sucht ihr nach einem Vorwand, um euch an die Workstation zu ketten? Maxon liefert euch den Vorwand – und die Handschellen, in Form der ersten Public Demo zu Redshift 3.0. Also dem GPU-Renderer für 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Katana und Maya.

Was bei Redshift 3.0 unter der Haube steckt? Zum Beispiel Hardware-beschleunigtes Ray-Tracing für neue Nvidia-GPUs, und auch der Altus-Denoiser und der Cinema 4D-Noise Shader. Da schnurrt’s unter der Rendering-Haube, was? Des Weiteren werden unterstützt: tyFlow und FumeFX in 3ds Max und Ornatrix in Maya. Unterstützung für Redshift als Viewport-Renderer – innerhalb Houdinis Solaris Dev-Toolsets – wird auch angeboten.

Weitere Infos & Verfügbarkeit

Was bleibt zu tun? Entweder die kostenlose Demo-Version von Redshift runterladen, oder die neuen Features auf dem Trello-Board auschecken. Oder doch zuerst das Redshift Demo Reel 2019 gucken?