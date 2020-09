Canon | EOS C70

Was kann die EOS C70, was andere Canons nicht können? Schon mal von EOS iTR AF X gehört?

EOS C70

Wie ist die neue EOS C70 von Canon zu beschreiben? Wie eine Kamera umschreiben, die sich die Vielseitigkeit aufs Kameragehäuse geschrieben hat? Was die EOS C70 konkret kann: Hochformat-Aufnahmen für Social Media. Kann sie auch: Dokumentarfilme und Reportagen. Und kann außerdem: Action-Cam für Tracking-lastige Aufnahmen.

Allrounder, Alleskönner und Multifunktions-Tool sind Wörter, mit denen die EOS C70 beschrieben werden möchte. Genug der Poesie und zum technischen Tacheles jetzt…

Kompakte Bauweise

Die EOS C70 ist die bisher kleinste Cam aus der Reihe Canon Cinema EOS. Gleichzeitig verfügt sie über viele, professionelle Funktionen. Dazu zählen: 13 verstellbare Tasten an der Cam, ein Handgriff fürs Handling und zwei Mini-XLR-Anschlüsse für Audio – und ein unabhängiges Belüftungssystem. Außerdem schön verbaut zu wissen: Ein zehnstufiger internen ND-Filter.

Canon Bajonett-Adapter

Was kann der Canon Bajonett-Adapter EF-EOS R 0.71x?

Ermöglicht er es etwa, EF-Objektive auf RF Adapter – auf dem Super-35mm-Sensor – mit gleichem Blickwinkel abzubilden, wie auf einem Vollformatsensor? Ja, das tut er. EF-Objektiv und Kameragehäuse verstehen sich weiterhin blendend: Die Kommunikation zwischen EF Objektiv und Kameragehäuse bleibt erhalten – auch wenn gerade der Adapter verwendet wird. Was hat der Bajonett-Adapter noch so im Repertoire? Zum Beispiel einen Autofokus, die Vignettierungs-Korrektur und die Korrektur für chromatischer Aberrationen – und Objektiv-Metadaten können auch vollständig ausgetauscht werden.

Kann er 4K? Klar kann er 4K!

Der S35-DGO-Sensor ist ein Prachtkerl. Bereits in der EOS C300 Mark III war er verbaut, leistete dort mehr denn 16 Stufen Dynamikumfang – im Tandem mit dem DIGIC-DV7-Bild-Prozessor.

Besorgt S35-DGO auch: Zeitlupenaufnahmen in 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Höhere Bildraten bis 180 Bilder pro Sekunde flimmern im S16-Modus in 2K. Gespeichert wird auf zwei SD-Kartenslots; entweder parallel mit unterschiedlichen Formaten oder ein Format sequentiell auf beiden Slots. In Höchstform stemmt der S35-DGO sogar das XF-AVC-Format mit 4K.

Intelligent Tracking and Recognition

Entlehnt aus der EOS R5 hingegen wurde: EOS iTR AF X (auch: Intelligent Tracking and Recognition). Mittels Deep-Learning-KI erkennt EOS iTR AF X die Aufnahme-Szene; und auch Körpermerkmale wie Augen, Gesichter oder Körper. Durch Intelligent Tracking and Recognition erhofft sich Canon Verbesserungen in Sachen Scharfstellung und Tracking.

Content Creator nehme gerne mal im Hochkant-Format auf. Und diese Kreativen werden deshalb frohlocken, denn die C70 mit ihrem Lagesensor erkennt automatische den Aufnahmemodus. Auch für den Hochkant-gerechten Gebrauch ist gesorgt, wenn mit dem Stativgewinde am Gehäuse wird einfach vertikal montiert.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Voraussichtlich wird die EOS C70 im November dieses Jahres erscheinen; für einen Preis von 5.219 Euro. Der Bajonett-Adapter EF-EOS R 0.71x soll im Dezember nachrücken und 579 Euro kosten. Die offizielle Bekanntmachung zur EOS C70 findet ihr bei Canon.