Action in drei Geschmacksrichtungen. Serviert von Charlize Theron.

Schon immer davon geträumt, dass Mittelalter-Action, Kriegsfilm und Swashbuckling ineinander verschränken? Zumindest ästhetisch geschieht das im Breakdown Reel zu The Old Guard – angeliefert von den Jungs und Mädels der Milk VFX.

Hintergrundinfos aus den Departements Prothetics, Make-up & Hair – und O-Töne Charlize Therons – gibt es in einem Featurette zu The Old Guard.