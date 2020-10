Emmys 2020 | VFX-Gewinner

Spacecowboy meets Walhalla-Boy

Vor knapp zwei Monaten berichteten wir über die Nominierten, jetzt stehen die Gewinner fest. Die Hitserie The Mandalorian durfte gleich fünf Emmy-Trophäen in puncto VFX einsacken. Die herausragende Arbeit an The Mandalorian wurde in diesen Kategorien gewürdigt: Kameraarbeit, Tonmischung, Tonbearbeitung, Produktionsdesign – und Special Visual Effects. Die Serie The Vikings konnte auch einen Emmy einheimsen, nämlich den für Special Visual Effects in einer unterstützenden Rolle.

Razor Crest, Bantha-Milch & IG-11

Ihr wollt euch mit eigenen Augen von den Schauwerten der weit, weit entfernten Galaxis überzeugen? Dann schaut die Showreels zu The Mandalorian: Entweder mit Sandkorn, Sonnenschein und Razor Crest, mit einem Glas Bantha-Milch oder mit Droide IG-11 am Abzug. Oder schaut gleich bei ILM vorbei und lasst euch den Virtual Production Workflow erklären.