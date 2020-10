Magma Studio | Painting-Tool

Magma Studio

Magma Studio lässt sich direkt über den Browser bedienen. Das K.O.-Kriterium des Magma Studios: Loslegen, ohne irgendwas zu installieren. Magma Studio vermengt zweierlei miteinander: Das Kooperieren mit mehreren Kreativen und professionelle Grade-Painting-Tools.

Laut Bobby Chiu, Gründer der Imaginism Studios, wurde Magma Studio speziell dafür ausgelegt Remote-Arbeitsplätzen zusammenzuführen. Verschiedene Funktionen sollen das gewährleisten, darunter: Updates in Echtzeit, Autosave in der Cloud und Dokumente in Echtzeit, mit bis 30 Personen zugleich, bearbeiten.

Verfügbarkeit

Magma Studio könnt ihr übrigens kostenlos ausprobieren.