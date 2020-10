RenderStacks 1.06 | Release

RenderStacks 1.06

QuasiKrystal hat ein Update für RenderStacks veröffentlicht. Was kann der Release 1.06? Zum Beispiel Bugfixes, aber noch mehr: Unterstützung für RenderOutput pmodifier und FStorm Camera Overscan wurde ergänzt.

Mit der Veröffentlichung werden insgesamt sechs neue Modifier geliefert, die da wären…

… XRefSceneVisible pmodifier

…LayerPropsRender pmodifier

…LayerPropsDisplay pmodifier

…CoronaRenderSelected pmodifier

…CoronaOverrideMtl pmodifier

…Royal Render Pmodifier

Weitere Infos & Tutorial

Euch mangelt es an Praxiserfahrung, was RenderStacks angeht? Dann einfach dieses Tutorial durchgehen – und sich am Lego-Truck erfreuen. Alles Weitere zur Render Stacks 1.06 erfahrt ihr – Überraschung! – direkt bei RenderStacks.