Marmost Toolbag 4 | Beta

Marmoset Toolbag 4

Das alles kann Mormoset: Echtzeit-Rendering, Lookdev und Texturen-Baking. Das alles kann Marmoset – jetzt neu mit Version 4: RTX-beschleunigte Raytracing- und Baking-Tools, verbessertes User Interface und mehr Assets.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Wem jetzt der Mauszeige-Finger juckt, der klopfe bei der Toolbag Testers Group an. Für die Basics klickt ihr euch auf der Marmoset-Homepage ein; das Showcase unten zeigt, was mit Marmoset so geht. Das Artwork der Frau mit Uniform und Schulterklappen stammt übrigens von Anton Kozlov.