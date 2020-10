The Mandalorian | VFX-Breakdown

The Mandalorian

Einfach mal dem Alltag entfliehen, einfach mal mit dem Blurrg einen Ausritt über Wüstendünen unternehmen; das Knacken von Sandkörnern hören – und am Gegeifer und Gezeter der Jawas zerbrechen. Wäre das nicht was? Im VFX-Breakdown von Pixomondo wird das was (siehe unten).

Mehr Sternenkriege

