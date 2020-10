V-Ray 5 für Cinema 4D | Free Public Beta

Was Houdini kann, kann Cinema 4D jetzt auch: V-Ray 5 in der Public Beta.

V-Rray 5 für Cinema 4D

Nachdem V-Ray 5 jüngst für Houdini in die Public Beta-Phase ging, stößt nun Cinema 4D nach! Zu den neuen Features gehören RTX-beschleunigstes Renderinig, AI-Denoising, sowie in den Framebuffer eingebautes Compositing und Relighting. Auch mit dabei: V-Ray GPU – die Chaos Group-eigene Render-Engine auf CUDA-Basis, gedacht für interaktive Previews und Rendering in Endqualität. Unter den neuen Features nicht zu unterschlagen: Der GPU-beschleunigte, AI-basierte OptiX-Denoiser von Nvidia.

Laut Chaos Group verringere sich mit V-Ray 5 für Cinema 4D die Aufbauzeit von Settings stellenweise um die Hälfte. Ein weiteres, neues Feature für die Cinema 4D-Version: Deutlich verbesserte Benutzeroberfläche für Lichtszenen.

Weitere Infos

Alle weiteren Infos zu V-Ray 5 für Cinema 4D sind bei Chaos Group, oder den Versionshinweisen, abzugreifen. Das nachfolgende Video macht Stimmung für den Release.