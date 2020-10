ZBrush 2021.1.2 | Release

ZBrush 2021.1.2

Zu den Neuerungen der Version 2021.1.2 gehören: schnelleres Sculpting mit Windows-Tablets – auch dem Surface Pro. Mit ZBrush 2021.1.2 könnt ihr Windows Ink jetzt ähnlich händeln, wie bei ZBrush 2019, 2020.1.4 und 2021.

Hinter 2021.1.2 steckt eine Anzahl kleinerer Korrekturen und Workflow-Verbesserungen, wie zum Beispiel: Mehr Stabilität für das TransposeCloth-Tool, ein Update für Gizmo3D Snap-Rotation, justiertes Claypolish-Surface, stabileres ZSketch und, und, und.

Weitere Infos

Wer sich jetzt die weiteren Features von ZBrush 2021.1.2 geben will, der klicke bei ZBrushCentral vorbei. Wer von dieser neumodischen Programmversion nichts wissen will, der erinnert sich an die Zeiten zurück, als ZBrush noch Version 2021.1 war.