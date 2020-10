Instant Terra | Epic MegaGrant

Epic MegaGrant für Wysilab

Wysilab, die Entwickler von Instant Terra, stauben den Epic MegaGrant ab! Das Preisgeld soll einer neuen Entwicklung zugeführt werden: Einem Live-Link zwischen Instant Terra und der Unreal Engine. Die angedachte Neuerung soll es Entwicklern ermöglichen, Änderungen in Instant Terra vorzunehmen, diese anschließend in der Unreal Engine in Echtzeit zu betrachten. Die Größe des Preisgeldes wurde bislang nicht bekannt geben.

An der Entwicklung werkelt Wysilab aktuell noch. Im dazugehörigen Entwickler-Forum sollen jedoch bald Neuigkeiten und Screenshots folgen.

Weitere Infos & Tutorial

Alles Weitere zur Auszeichnung der Terrain Generation-Software mit dem Epic MegaGrant erfahrt ihr bei Wysilab. Für ein Tutorial zum Hochziehen von Gebirgen in Instant Terra, tut ihr euch am besten auf dem YouTube-Kanal Wysilabs um. Nachstehend ein Video mit den Grundlagen zu Instant Terra.