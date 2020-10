Loupe | Production Pipeline

Loupe-Beta

Die fünf Kernbestandteile des Tools der Tangent Labs sind: Asset-Management, Projekt-Management, Media-Review & Zusammenarbeit, Render-Management & Reporting und Analytics.

Ursprüngliche erstellte Tangent Labs das Tool mit Blender im Hinterkopf – doch mittlerweile unterstützt Loup auch Pixar’s Universal Scene-Description; wurde somit, über Software-Grenzen hinweg, zugänglich gemacht.

Loupe wurde als Software-as-a-service-Tool umgesetzt. Deshalb deichselt ihr Teamprojekte mit Loupe in Echtzeit – ganz ohne den zuvorigen Download einer Anwendung anzustrengen. „Cloud sei Dank!“, kann der Loupe-User da nur sagen.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Auf dem Amazon Web Services-Marketplace befindet sich Loupe aktuell in einer Beta-Phase. Weitere Infos zu Loupe warten bei Tangent Labs auf eure klickwütigen Finger. Später dieses Jahr soll Version 1.0 erscheinen. Das Video unten zeigt, was Loupe ist, was es kann und wie es euch beim Arbeitsalltag im Team unterstützen will.