Pixomondo | Toronto

Virtual Production Studio – Toronto

Laut Pixomondo soll das Studio in Toronto das weltweit größte seiner Art werden – also das größte Virtual Production Studio. Der Abschluss der Bauarbeiten wird mit dem Jahresende erwartet. Bereits jetzt meldeten mehrere amerikanische und kanadische Produktionen ihr Interesse an, bei Pixomondo im Toronto zu filmen. Die erste Filmklappe dürfte bereits im Januar 2021 fallen.

Partnerschaften

Für das neue Studio versammelte Pixomonodo zahlreiche Technologiepartner um sich. Darunter Epic Games mit seiner Unreal Engine, Grafikkartenhersteller Nvidia oder LED-Hersteller ROE Visual. William F. White International, Kanadas führender Filmgeräteverleiher, wird den Gerätepark bereitstellen.

Miles Perkins, Business Developer bei Epic Games, zeigte sich begeistert über die Anwendungsmöglichkeiten der Unreal Engine, gerade für kamerainterne Visual Effects. Und laut Richard Kerris sind Nvidias Quadro-Grafikkarten auf den – für den Visual Production-Betrieb so elementaren – Betrieb von LED-Wänden ausgerichtet.

Im Jahr 2018 erwarben Mayfair Equity Partners einen Mehrheitsanteil Pixomondos – und unterstützen das Studio Toronto jetzt zu einem finanziellen Löwenanteil.