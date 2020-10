View Conference | Online kostenlos

View Conference

Die diesjährige View Conference bietet eine Besonderheit: Sowohl das reguläre Programm als auch die Business Innovation Summit werden euch zum Nulltarif bereitgestellt. Nach Turin, Italien müsst ihr deshalb in diesem Jahr kein Flugticket buchen – angesichts der globalen Infektionslage kein Nachteil. Auf Nächte mit Cabiria und Biscotti mit Espresso-Einschlag müsst ihr somit zwar verzichten, aber ein abgepacktes Sandwich von der Autobahnraststätte und ein Plausch mit dem Tankwart werden es auch tun, oder?

Women in the Animation Industry

160 Industriespezialisten von Weltrang sind auf der View Conference vertreten. Die Keynote wird in diesem Jahr Ed Catmull vortragen. Catmull ist Mitbegründer Pixars und Autor des industrierelevanten Buchs Creativity Inc.. Zu den weiteren, prominenten View-Gästen gehören: Mireilla Soria (Präsidentin bei Paramount Animation), Osnat Shurer (Produzentin von Disneys Moana) oder Maureen Fan (CEO und Mitbegründering der Baobab Studios). Soria, Shurer und Fan werden in einem Panel mit dem Thema Frauen in der Animations-Industrie zu sehen sein.

Programm & Registrierung

Das Event findet vom 18. bis zum 23. Oktober statt – online ganz kostenfrei. Dort seht ihr das komplette Programm der View ein oder registriert euch für das Event.