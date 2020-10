After Effects 17.5 | Release

Nutzt ihr als Motion Designer schon After Effects? Nein? Dann vielleicht jetzt!

After Effects 17.5

Wo tummelt sich die AI-befeuerte Roto Brush 2.0 und neues 3D Design Space? In eurem Wäscheschrank? Falsch! Als vollwertige Features in After Effects 17.5? Richtig!

Roto Brush 2.0

Was zuvor in der Beta überzeugen konnte, mausert sich jetzt zum ausgewachsenen Feature: Die Roto Brush 2.0. Mit Roto Brush 2.0 nehmt ihr Objekte aus dem Vordergrund eures Videos – isoliert diese vom Hintergrund. Das macht Roto Brush 2.0 so besonders: Adobes Sensei Machine Learning Technology. Dank dieser werden Masken schneller und präziser erstellt.

3D Design Space

Mit 3D Design verspricht Adobe den 3D-Workflow After Effects rundzuerneuern. Wie das erreicht wird? Etwa mit einem neuen Transform-Gizmos für Bewegung, Rotation und Skalierung von Ebenen im 3D-Raum. Und auch mit aufpolierten Kamera-Kontrollmöglichkeiten, wozu gehören: Neue Optionen zu Orbit, Pan und Dolly. Bei allem Enthusiasmus für 3D Design Space, darf eine Limitierung des Features nicht unterschlagen werden: 3D Design Space ist vor allem für Motion Designer gedacht – nicht für VFXler.

Weiteres

Im Video unten könnt ihr 3d Design Space in Ton & Farbe auschecken. Die komplette Feature-Ladung zu After Effects 17.5 holt ihr euch bei Adobes Veröffentlichungshinweis. Für einen Blast from the Past zur Beta-Phase der Roto Brush 2.0, könnt ihr auf Juni dieses Jahres zurückblicken.

New for After Effects – 3D Design Space & Tools