FMX Spotlight | LED-Videowalls

Goodbye Greenscreen

Erlebt der altgediente Greenscreen gerade eine Wachablösung durch LED-Wände? Dieser Frage widmen sich drei Gesprächsrunden auf der FMX Spotlight – entstanden in Zusammenarbeit mit Tech Talks Stuttgart.

Drei Gesprächsrunden

Virtual Set Technical Request of Production mit Thilo Strack & Mario Del Monaco der LEDitgo Videowall Germany

der Advances in Virtual Set Editing Tools and Frist Production mit dem R&D Team des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg

mit dem des Showcase: Combining A Real Set With Virtual Worlds mit Michael Brink & Timo Stampa der Lavalabs

Zeitplan

Der interaktive Raum der FMX öffnet sich am 3ten November um 18 Uhr. Alles Weitere zu Goodbye Greenscreen – Are LED Wall Productions The Ultimate Solution? findet ihr auf der FMX-Homepage.