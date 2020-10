VFX-Guide

Karriererelevante Lektüre für umsonst? Das bietet euch Rebelway mit seiner kostenlosen Fibel für angehende VFX-Künstler/-innen. Das Buch heißt How to Land your Dream Job in VFX. Darin verhandelte Themen: Branchenrelevante Software, VFX-Unis, Tipps & Tricks zu Demo Reels, Bezahlung in der Industrie, und, und, und.

Verfügbarkeit

Die 70 Seiten bekommt ihr – nach Ausfüllen eines kurzen Formulars – ohne etwas bezahlen zu müssen bei Rebelway. Gerade für Brancheneinsteiger interessant.