Netflix | Animationsfilme

Sechs Animationsfilme im Jahr

In einem Interview mit dem Branchenblatt Variety äußerste sich Netflix Co-CEO Ted Sarandos: „Wir wollen sechs Animationsfilme jährlich veröffentlichen. Dazu kommt das Pensum an animierten Serien.“

Ein Klaus, ein Roboter und eine Familie Willoughby

Mit Klaus veröffentlichte Netflix im letzten Jahr seinen ersten Animationsfilm. Zu Netflix Animationsfilmen aus dem laufenden Jahr gehören: Familie Willoughby, Die bunte Seite des Monds, Next Gen – das Mädchen und ihr Roboter oder Fearless – Babysitten ist Heldensache. Zu den neuen Filmen in Netflix Pipeline gehören Werke von Richard Linklater (Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure), Guillermo del Toro (Pinocchio), Nora Twomey (My Father’s Dragon) oder Henry Selick (Wendell and Wild).

Originalität

Ob sich die von Netflix herausgegebenen Animationsfilme gegen Pixar, Disney & Co. werden durchsetzen können, wird vom Alleinstellungscharakter der Streifen abhängen: Viele kommende Animationsfilme großer US-Studios sind entweder Fortsetzungen oder Adaptionen zu Fernsehsendungen. Hier besteht die Chance für Netflix, sich mit Originalität seine Zuschauerschaft vor die heimischen Bildschirme zu holen.

