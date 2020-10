Substance Alchemist 2020.3 | Release

Substance Alchemist 2020.3

Adobe veröffentlicht eine neue Software. Das ist früher schon geschehen, mit Substance Alchemist 2020.3 aber passiert es erneut.

Delighting is delightful

Es ist so weit. Bild-zu-Material-AI-Filter mit verbessertem Generator für Rauheit will begeistern, ist ein neues Feature. Denn: keine neue Version ohne neue Features. Überall hängen Features an Version 2020.3. Zum Beispiel die Möglichkeit, Veränderungen auf Grundlage von Krümmungen vorzunehmen. Pretty delightful ist auch das neue Delighting und der neue Atlas Generation Filter für das Generieren von Alpha-Kanälen. Über alle anderen Features ragt der Colorise Filter hervor; jeden Teil einer Materialfarbe tönt ihr damit – oder nur bestimmte Bestandteile davon. Nur Hausstaub in Gold verwandeln, das zählt leider nicht zu Substance Alchemists neuen Features.

Mehr Features

Diese, jene, und alle anderen Features brechen auf Adobes Blog über euch herein. Für eine Präsi der neuen Farbfilter – sowie der Atlas Generator und der Bild-zu-Material-AI-Filter – klickt ihr unten auf Play.

New and Updated Color Filters



Atlas Generator



Image to Material AI Powered Updates