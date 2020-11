Mission to Mars: Double Negative macht auf zur Luft- & Raumfahrt.

Egal ob staatliche Unternehmung à la NASA oder private Abenteuer wie SpaceX, der Traum von der Marslandung steckt vorerst in den Kinderschuhen. Kinderschuhe? Ja, solche Doc Martens halt, die gehen auch aufm Mars als Moon Boots durch. Die aktuelle Fiktionalisierung der Reise zum roten Riesen schießt Netflix mit Away in die distributive Umlaufbahn. Eine Sci-Fi-Romance mit Hilary Swank!

Der VFX-Breakdown von Double Negative bleibt zunächst auf lunarem Boden. Nächster Halt: Red Planet!