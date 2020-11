École supérieure des métiers artistiques

Wie geht ein Non-Rational B-Spline? Um das herauszufinden, geht der VFXler von heute auf eine Filmschule. Davon brauchen wir euch kein Wort zu erzählen, ihr wisst das bereits. Und doch: es gibt eine unüberschaubare Anzahl an staatlichen Universitäten, privaten Bildungseinrichtungen und Holzverschlägen, vor deren Eingang ein Pappschild mit der Aufschrift „University for the Urban Arts“ prangt. Zweifelsohne wird es euch an eine dieser Einrichtungen verschlagen.

Seid ihr in Frankreich, dann zieht es euch womöglich an die École supérieure des métiers artistiques. Wohnt ihr in Kanada, dann geht es für euch möglicherweise an die École supérieure des métiers artistiques. Nein, ihr seht nicht doppelt – ihr lest es nur.

Doch egal, ob ihr Franzose, Kanadier oder gerade mit einem Studium an der École supérieure des métiers artistiques – ihr seht zum Dritten! – liebäugelt, ihr solltet vorher das aktuelle Demoreel der ESMA School gucken.

Bildung hat einen frankofonen Namen.

ESMA School – Demoreel