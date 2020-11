Flame 2021.2 | Release

Da steht unser Herz für Software-Updates in Flammen: Autodesk veröffentlicht Flame 2021.2!

Salient Keyer

Mit Versionsnummer 2021.2 erfährt das Keying eine ordentliche Weiterentwicklung – über Himmel-, Kopf- und Körpergrenzen hinaus. Denn während die Vergängerversion des Keying-Tools noch auf die Umtastung von Himmel, menschlichen Körperteilen oder Gesichtsregionen begrenzt war, kann jetzt jedes beliebige Objekt ausgewählt werden. Möglich machts der Salient Keyer. Wie sich das in der Arbeitspraxis gestaltet? Relativ simpel: Ihr zieht mit dem Curser ein Auswahlfeld auf, was Flame dazu veranlasst, automatisch die hervorstechensten Objekte auszuwählen – und anschließend eine Matte auszugeben. Diese Matte könnt ihr nun weiter anpassen. Etwa könnt ihr Kanten hervorspringen lassen oder diese abgeschwächter anlegen. Auch die Transparenz dürft ihr hierzu in Version 2021.2 anpassen – wenn ihr mögt.

Bounding Boxes & UI-Layouts

Sich bewegende Objekte aus Bewegtbildern herausarbeiten, geht das? Mit Version 2021.2 bejaht das Autodesk – mit animierten Bounding Boxes. Welches Feature ein Mehr an Übersichtlichkeit außerdem liefern wird? Umschaltbare Singel- & Doppel-Panel UI-Layouts beispielsweise. Dadurch werden die links- und rechtserweiterten Panel-Optionen ersetzt.

Performance

Autodesk gelobt einen Geschwindigkeitszuwachs, was das Scrollen durch Timelines anbelangt – besonders solche, die komplexer sind. Unter ferner liefen sind zu rubrizieren: ab jetzt exportiert ihr Inhalte wahlweise als 8- oder 16-Bit PNG-Dateien; oder ihr exportiert Sony XAVC-Intra und Long-GOP-Codecs als QuickTime-Dateien.

Weiteres

Alle weiteren Details und Features zieht ihr euch in Autodesks Veröffentlichungshinweis zu Flame 2021.2 heran! Wir wünschen euch einen fetten Fang an Features! In den drei Videos unten – oder dem Learning-Channel Flames – werden euch die Neuerungen veranschaulicht.

Machine Learning – Part 7 – Generating Mattes with Salient



Machine Learning – Part 8 – Serialization, Caching & Archiving

Adding Nodes with Search…



Interface Update – Single vs Dual View