Aleksay Voznesenski | Motion Design Show

Ablenkung vom Weltgeschehen

Na, wächst bei euch schon der Kummerspeck um die Hüften? Autokrat im weißen Haus, Pandemie in der Fußgängerzone – und gestalterischer Supergau an der heimischen Workstation? Autokratie, Pandemie und Supergrau: die Dreifaltigkeit des Grauens? Das muss nicht sein! Zumindest eines der drei Wehwehchen können wir euch wegkurieren – oder wenigstens wegkurieren lassen: von Aleksey Voznesenski. Der zeigt euch nämlich in diesem Dreiviertelstünder, wie Rigging in Cinema 4D geht.

Video & Weiteres

Für weitere, schauenswerte Videos und lesenswerte Blogeinträge tut ihr euch auf Aleksay Voznesenski Homepage um. Sehr empfehlenswert! Als Connaisseur des gepflegten Penis-Witzes spult bitte gleich vor zu Sekunde 30 des Videos unten.

Aleksey Voznesenski @ The 3D and Motion Design Show