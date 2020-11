Arturo Wong | Motion Design Show

Arturo Wong

Ihr steht auf richtig gute VFX-Techniken? Nicht nur in puncto Cinema 4D – sondern in Sachen Redshift und Red Giant sowieso? Ihr fragt euch, wie wir darauf kommen, euch ein über zwei Monate altes Video von der 3D and Motion Design Show anzupreisen?

Meister (Dennis) Muren

Nun ja, sagte nicht schon Meister Muren „Oldie but Goldie“? Nein? Egal, der Einstünder mit 3D Generalist Arturo Wong aus LA ist trotzdem ein Prachtstück didaktischen Inhalts. Klick-würdig auf jeden!

Blake Kathryn

