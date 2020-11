GozBrush | Blender-Tutorial

Go GoZ! Go GoB!

Es hätte das ultimative Duell der Donnerechsen werden können: Godzilla gegen Gobsucker. Doch da wir uns – und zusammen mit euch – außerhalb der Zielgruppe für Drachenzähmen leicht gemacht bewegen, muss umdisponiert werden.

Deshalb stattdessen für euch: Von GoZ zu GoB – Einrichten und Nutzen für Blender. Mithilfe des Videos mit Morten und Henning unten begeht ihr den schnellstmöglichen Weg, um zwischen ZBrush und Blender rumzuexportieren.

Gehe, aber gehe mit Thanos

Falls euch das ’nen Zacken zu sehr nach Art der Kriechtiere war, ihr mehr auf Josh Brolin-artige Knilche abfährt – oder das Steckenpferd des Renderings reitet – empfiehlt sich das Video How to Make Cinematic Renders in Blender; wieder von und mit Morten und Henning.

ZBrush to Blender Workflow – Using GoB