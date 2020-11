3ds Max | SubSpline-Script

Tutorial zu: SubSpline-Script

Wenn dich mal wieder dein VFX Supervisor fragt, wieso du Script in 3ds Max nicht richtig kannst, und gleichzeitig bezahlte Überstunden einfordert, gibt es nur zwei mögliche Reaktionen. Entweder, du schließt dich der International Alliance of Theatrical Stabe Employees an oder du arbeitest den zweiten Teil des SubSpline Script-Tutorials von Jamie Cardoso durch. „Na, das kommt mir aber bekannt vor!“, werdet ihr sagen. Und ihr habt recht! Bereits im Juli zeigten wir euch – und damit Jamie – wie das mit den Q-Proxies in 3ds Max so abgeht.

SubSpline Script with 3ds Max