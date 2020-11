Exzellentes Tutorial

The VFX-Tutorial that Shagged Us: Erdbeerig, cremig und granatenstark finden wir das Schritt-für-Schritt-Tutorial von Dan Hashimoto. Was ihr zum Mitmachen auf der Festplatte braucht: Cinema 4D, Adobe After Effects, Trapcode und Magic Bullet Suits.

Video unten klicken und loslegen! How bodacious is that?

CHEAP TRICKS | Bill and Ted 3 VFX-cellent Tutorial