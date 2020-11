Epic Games investiert in SideFX | Wirtschaft

Findet heraus, was sich durch den Deal (nicht) ändert!

Episches Investment?

Das Team von Houdini gibt bekannt: Epic Games tut sich fortan als Minderheitsbeteiligter SideFXes hervor. Was das Klientel der beiden Firmen anbelangt, ergibt der Zusammenschluss Sinn: Houdini wird vermehrt von Spieleentwicklern in die Pipeline aufgenommen, Unreal Engine verfügt über Prävisualisierungs- & Echtzeitrendering-Tools für Film und Fernsehen.

Das gegenseitige Ergänzen geht auf der Software-Ebene weiter: Houdini-Assets lassen sich mit der Unreal Engine weiterbearbeiten – die Epic Games Engine verfügt über eine eigene Houdini-Engine. Der Deal um die Minderheitsbeteiligung beruht als auf Gegenseitigkeit?

Roadmap wie gehabt

In der Erklärung Houdinis heißt es, Kim Davidson bleibe Mehrheitsbeteiligter – sowie Präsident und CEO der Firma. Demselben Statement ist zu entnehmen, SideFX setze seine Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie fort. Mit Epic Games als Minderheitsbeteiligter ändere sich – laut Erklärung – nichts am Entwicklungsplan von SideFX: die Arbeit an Houdini als branchenrelevantes 3D-Tool für Film, TV, Werbung und Videospiele wird fortgesetzt.

Die Stellungnahme des Marketing Directors SideFXs (Chris Hebert) lautet: Die Entwicklung an Plugins für die Houdini-Engine soll wie gehabt weitergehen, zusätzliche Integrationen sind nicht angedacht. Trotz Epic Games als Minderheitsbeteiligter verweilen die geistigen Eigentümer bei ihren jeweiligen Firmen – wie vor dem Deal.

Weitere Infos

Die offizielle Bekanntmachung zur Investition Epic Games in SideFX findet ihr auf der SideFX-Homepage; respektive den dazugehörigen Post von Marketing Manager Robert Magee findet ihr im SideFX-Forum.