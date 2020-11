Magic Bullet Suite 14 | Release

Magic Bullet Suite 14

„Die wunderbare Welt magischer Kugelgeschosse!“, jauchzen Farbkorrektur-Fanboys, wenn der Name Magic Bullet Colorista fällt. Na schön, das tun sie nicht, aber neue Features wie geführte Farbkorrektur, eingebautes Adobe-Panel und neuer, leistungsstarken LUT-Workflow bringen die Fingerspitzen jedweder Farbkorrektoren zum Vibrieren, behaupten wir mal. Die Magic Bullet Suite 14 jedenfalls ballert uns entgegen! Zu den Vorzeige-Features gehören: über 300 anpassbare Presets und Input- & Output Color-Handling.

Falls eher Teilchenbewegung euch zum Schwingen bringt, empfehlen wir Trapcode Suite 16.

Farb- & Featurevielfalt

Mit Magic Bullet Looks 5 macht euch bereit für: neue Input- & Output-Transformers („Nein, leider nicht Autobots versus Decepticons!“). Das neueste Feature unter den allerneuesten: Huenity. Was sich hinter der Wortneuschöpfung verbirgt? Ein Tool, mit dem ihr – bei Bedarf – eure Farbpalette vereinfacht. Und wie? Indem ihr eure Farbtöne anpasst – und das mithilfe einer schneidigen Benutzeroberfläche.

Mit Color Remap befindet sich farbenprächtiges Zuordnungs-Feature in eurem Werkzeugkasten. Ihr sortiert mit Color Remap, passt eure persönliche Farbpalette an oder bringt eure Aufnahme mithilfe einer Farbtafel in Einklang. Nette Dreingabe: auf einem 3D-Farbwürfel entscheidet ihr über diejenigen Farben, die unverändert bleiben sollen.

Brandneues entzündet sich im Feature-Feuerwerk: der LUT-Browser. Dieser macht das Importieren einer beliebigen Anzahl von Lookup Tables gangbar. Video-Miniaturansicht anzeigen lassen? Kein Problem! Eine LUT-Bücherei hochziehen, die es („Übertreibung ist ein heißes Wort!“) mit der Bibliothek von Alexandria aufnehmen kann? Mit LUT Browser muss dieser Traum mitnichten in Flammen aufgehen.

Wer jetzt noch Appetit auf weitere Features hat, der findet womöglich Sättigung bei Saturation EQ. Sättigung hochziehen, entsättigen – den gesamten Bildinhalt, oder nur bestimmte Bild- oder Farbregionen, das alles lässt den Kreativ-Magen knurren.

Unter ferner liefen, sind zu rubrizieren: 100 neue Look-Vorlagen, eine Suchfunktion für Look-Vorlage und Tangent-Support.

Alles Weitere

Das und noch viel mehr zu Magic Bullet Suite 14 erfahrt ihr – ganz ohne historische Referenzen an heruntergebrannte Bibliotheken – im Blog-Eintrag von Red Giant. Die Videos unten versetzen euch in die, für die Arbeit mit Magic Bullet Suite zu wichtige, farbfantastische Grundstimmung.

