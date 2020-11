Trapcode Suite 16 | Release

Trapcode Suite 16

Was kann Trapcode Suite 16, was Trapcode Suite 15 nicht konnte? Sie kann 11 Tools für Partikel-Simulation, 3D-Effekte für eure Motion Graphics und Visual Effects. Nun denn, aber organische Partikel-Effekte in 3D erstellen? Zusätzlich Motion Graphics-Bestandteile in After Effects hinzugeben? Geht das denn? Das geht – zumindest mit Trapcode Particular, dem Tool der Trapcode Suite.

Zwecks farbenfroher Spielereien empfehlen wir Magic Bullet Suite 14.

Let’s get Physical (with Physics)

Auf zu neuen Horizonten, neuen Features und neuen, physikalischen Bestleistungen! Physikalische Bestleistungen? Aber sicher doch! Zum ersten Mal seit Erfindung der Physik durch Erschaffung des Urknalls („Hallo, liebes Overstatement!“), könnt ihr mit der Trapcode Suite Luft- & Aufprall-Physik zusammenlegen.

Neue unter den physikalischen Kräften der Umwelt („Ja, sehr unwissenschaftlich!“) sind: Wind-Effekte. Diese reagieren auf Masse, Größe und Luftwiderstand von Partikeln. Was damit geht: das Anpassen etwa von Luftturbulenzen, das Ausrichten deren Positionen, Drehungen und Ausrichtung – und der dazugehörigen Partikel.

Unter dem Sammelbegriff Flocking Simulation Tools verstecken sich vor allem: Zusammen- & Auseinanderziehen-Tools, um das Nachbarschaftsverhältnis der Partikel zueinander abzuklären.

Es geht weiter, und zwar mit dem, was Maxon Meander Behaviour nennt. Damit lasst ihr eure Partikel – nicht unähnlich eines Flaubertschen Flaneurs („Ja, literarische Exkurse unternehmen wir gerne!“) – mäandern, wie bei einem müßiggängerischen Spaziergang am Sonntagnachmittag. Zu entschleunigt für euch? Wahlweise schickt ihr eure Partikel an mehreren Startbahnen zugleich an die Pole-Position („Jawohl, von der Hochkultur zu Auto, Motor und Sport!“) und gebt Zunder!

Nicht zu unterschlagen: Es ist Cineware zu danken, dass sowohl Trapcode Form als auch Mir Now jetzt über einen Cinema 4D-Eingang verfügen.

Alles Weitere

Für die volle Info-Einspritzung zur Trapcode Suite 16 parkt ihr auf Red Giants Homepage oder legt auf dem Red Giant-Blog einen Zwischenstopp ein. Das Video unten macht euch den Einführungskurs in Sachen Trapcode Suite 16.

TRAPCODE SUITE | Introducing Trapcode Suite 16