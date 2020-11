Ray Tracer Sandbox | Vulkan

The Shader Awakens: in Echtzeit testen und erstellen.

Reys Tracer Sandbox

Viermal Jubelschreie für die Ray Tracer Sandbox: Erstellen von Shadern. Yeih! Testen von Shadern. Yeih! Ein Projekt von Wojciech Zielonka und Firtina Ozbalikci. Doppel-Yeih!

Nachdem die Freudenschreie verklungen sind, jetzt mal Tacheles: Was bietet euch Ray Tracer Sandbox? Es erlaubt euch Shader in Echtzeit zu erstellen und zu testen; fußend auf einem Ray Tracing-System mit physikalischer Basis. Dazu Zielonka und Ozbalikci: Unsere Hauptidee ist es dem Nutzer zu gestatten, seine eigenen Shader in vorgefertigten Umgebungen auszuprobieren – mit Assets wie Meshes, Materials, Lights und Texturen.“

Weiteres

Neugierig geworden auf die geshaderte Software-Leistung von Zielonka und Ozbalikci? Dann schließt euch auf GitHub der Shaderei an!