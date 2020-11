Rigify | Tutorial-Reihe

„Everything is rigged!“

„Everything is rigged!“, keift das Trumpeltier. Hätte es mal Blender gelernt, anstatt mit der Trump University den Bildungsstandard zu drücken, hätte wir ihm antworten können: „Yes, everything is rigged – in Blender it is!“.

Tutorial-Reihe

Genug mit Jux und Tollerei! Kommen wir zur vorliegenden Sache: der Tutorial-Reihe des 3D-Künstlers Todor Nikolov. Darin lernt ihr seinen Rigging-Workflow fürs Blender-Add-on Rigify. Der erste – und kostenlose! – Teil des Tutorials ist in acht Kapitel unterteilt.

Deren Bestandteile sind: Armature Basics, Rigify Workflow, Prebuillt Meta-Rigs, „Frankenstein“ Meta-Rigs, The Rig Types Explained, Reconstructing a Human Meta-Rig, Custom Alien Rig, Bone Layers and Groups – und Posing with Rigify.

Das Modul Video Manual könnt ihr für 15 US-Dollar abgreifen, für die Advanced Sessions dürft ihr 25 US-Dollar auf die virtuelle Theke knallen.

Weiteres

Zu den Tutorials taucht ihr bei CG Dive ein. Mit dem Video unten will euch Todor Nikolov die Tutorial-Reihe schmackhaft machen. Wir wünschen guten Appetit!

Rigify Course Promo