Inside Pixar | Dokutainment

Inside Pixar

Was gucken in Corona-fizierten Zeiten? Kinos sind geschlossen, Bond stirbt in einem anderen Jahr – und mit den Cinema 4D-Tutorials von Jonas Pilz reicht es auch irgendwann mal? Falls ihr euch in eine ähnliche Sackgasse gedacht habt, dann vielleicht – ein Abonnement des Disney-Streamingdiensts vorausgesetzt – euer lokales Kino mit dem Kauf eines Maxi-Bechers Popcorn unterstützen und die Dokutainment Inside Pixar ansteuern.

Erica Milsom & Tony Kaplan

Produziert wurde die Disney-Serie von Erica Milsom und Tony Kaplan. Beide sind langjährige Mitarbeiter Pixars; Milsom wirkte bei Alles steht Kopf mit, zeichnete sich für den animierten Kurzfilm Loop verantwortlich. Kaplan mischte bei den Teams von Oben und Merida mit – und auch bei Alles steht Kopf.

Trailer

Die Serie Inside Pixar widmet sich vier Produktions-spezifischen Themen. Pro Thema werden schlaglichtartig fünf unterschiedliche Geschichte aus dem betroffenen Produktionsteam erzählt.

Für Fans von Pixar sicher ein Muss, gehen wir – ganz die dauernörgelnden Kritikaster – davon aus, dass es sich bei Inside Pixar mehr um aufwendig produzierte Werbung, denn um ein kritisches Ausleuchten des Kult-Studios Pixar handelt. Aber, wie gesagt: dauernörgelnde Kritikaster.

Inside Pixar | Official Trailer | Disney+