Julia Siemón | Motion Design Show

Julia Siemón

Julia Siemón ist eine gefährliche Frau. Ihr solltet sie im Auge behalten. Wir alle sollten das tun. Sie kann Motion Graphics, Design und Animation. Sie unterrichtete an der New Yorker School of Visual Arts, gibt dort Stunden zu 3D Design und Animation. In ihrem früheren Leben war sie Best Buddy Simon de Beauvoirs, lernte die Sprache der Freidenker. In diesem Leben spricht Julia mit Marken: Spike, Vice, Converse oder Amazon zählen zu ihren Kunden. Heute, auf unserer bescheidenen Webseite für Digital Content Creation, macht sie euch mit den Herausforderungen einer Designerin vertraut.

Ihr schaut aufmerksam zu.

Lächelt. Nickt. Macht euch Notizen.

Julia Siemón @ The 3D and Motion Design Show