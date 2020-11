Skater Pig | Making-of

Porky Porkinson

Aus der Reihe: Was machen eigentlich die Pig Cops der Duke Nukem-Reihe, jetzt, da sich die Grunz-begabten Blaumänner im Ruhestand befinden? Wissen wir so genau auch nicht, nur zu einem Mitglied der Huf-Gendarmerie liegen uns Infos vor. Sein Name: Porky Porkinson (nicht verwandt mit Porky Pig).

Doch das Schicksal des ehemaligen Schweinchenpolizisten macht betroffen. Denn Porky Porkinson leidet an einer chronischen Tony Hawk-Pro Skater-Abhängigkeit, hat sich durch alle Teile der Sportsimulation gefingerflipped, kann bereits vormittags dabei beobachtet werden, wie er – freudig quiekend – durch innerstädtische Halfpipes rollt. Schockierend und leider kein Einzelfall.

Schweinchen auf Skateboard

Lasst euch das ein abschreckendes Beispiel sein, fallt nicht rein auf Sportsimulationen mit Skateboard-Weltmeistern auf der Verpackungsbeilage, sondern ladet euch ganz hurtig ZBrush, 3ds Max, Substance Painter, Ornatrix, Corona Render und PSD auf eure Festplatten.

Gebt euch nicht auf, ihr Pig Cops, nur weil euch 3D Realms um die Lebensgrundlage gebracht hat! Klickt lieber das Video und startet eine neue Karriere als 3D-Artist! Ihr schafft das!

Skater boar – Making OF (Speed sculpt)