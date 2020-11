V-Ray Showreel 2020 | Chaos Group

V-Ray Showreel 2020

Wieder eines dieser Showreels, kommt schick daher mit Visual Effects aus 3ds Max, Cinema 4D und Houdini. Auf dem Vorschau-Bild zum Video seht ihr den Goldfischglas-Bösewicht auf dem letzten Spiderman-Streifen. Die durchgenudelte Geschichte vom Spinnenmann gegen die Mächte der Finsternis, denkt ihr, stürzt ein Glas Bourbon hinunter. Ihr wollt nachschenken, aber die Flasche ist leer.

Ein Blick auf eure Uhr: Noch zehn Minuten bis das Rendering durch ist.

Dann guckt ihr – eher im Versehen – auf eure Garderobe, seht dort eure Jacke. Ihr überschlagt im Kopf: Schnell zur Tankstelle, eine neue Flasche kaufen, zurück an die Workstation, noch rasch zur Belustigung das V-Ray Showreel 2020 gucken?

Nein, es bereitet euch Missmut, wenn der Goldfischglas-Mann aus Spider-Man: Far from Home so aussieht, wie ihr euch fühlt. Ihr schenkt euch ein Glas Karottensaft ein, gebt euch das Showreel – und kümmert euch danach um die gerenderten Files.

