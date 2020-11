Adventskalender! Renderpeople!

Im DP-Adventskalender könnt ihr jede Woche was gewinnen, das euch im Alltag hilft. Kein Blackfriday-Plastikschmodder, sondern Sacehn, die einem über die Besinnlcihe ZEit hinaus was bringen. Und mit was fangen wir an? Mit den Renderpeoples!

Was ist das?

3D People von Renderpeople sind fotorealistische menschliche 3D Modelle, mit denen sich 3D Szenen auf unkomplizierte und realistische Weise beleben lassen. Alle Renderpeople 3D People wurden mit einem hochmodernen 3D-Scanner erfasst und für eine besonders komfortable Benutzung designt. Mit anderen Worten, Renderpeople 3D Assets können sofort eingesetzt und gerendert werden.

Und zum ersten Advent?

Die Renderpeoples erstellen ein Custom Package für den/die Gewinner, welches drei unserer Produkte mit einem Wunschformat (siehe Formate) enthält. Folgende unserer Modelle sind im Gewinnpaket enthalten (Die Gewinner können aus den verfügbaren Formaten ein Paket (bspw. 3ds Max) auswählen, welches wir dann als Download versenden. Die Gewinner erhalten jeweils alle drei Modelle für ihr Wunschformat.):

Beatrice Posed 037 | Isabelle & Mason Posed 001 | Toshiro Posed 013

Spezifikationen:

Einzelmodell Geometrie: 100k High Quality Version & 30k High Performance Version enthalten | Trianguliertes Mesh

Doppelmodell Geometrie: 200k High Quality Version & 60k High Performance Version enthalten | Trianguliertes Mesh

8K High Resolution Texturen | JPG & TIF Format

Diffuse, Normal & Alpha Maps

Maßeinheit: Zentimeter

Formate: 3ds Max (ab 3ds Max 2013) / Renderer: V-Ray 3, Corona, Octane, Nativ

Maya (ab Maya 2015) / Renderer: V-Ray 3, Nativ

Cinema 4D (ab Cinema 4D R15) / Renderer: VRAYforC4D, Corona, Octane, Na tiv

tiv SketchUp (ab SketchUp 15) / Renderer: V-Ray 3, Nativ

Rhino (ab Rhino 5) / Renderer: V-Ray 3, Nativ

Blender (ab Blender 2.79) / Renderer: Nativ (Blender Cycles)

OBJ + FBX

Wer wissen will, was es mit den Renderpeoples auf sich hat, hier ein Ausführlicher Test von Mike Kuhn: 3D People

Wenn Ihnen dieser Gewinn eher zusagt als trockene Kekse oder selbstgestrickte Socken, die Kratzen, dann schicken Sie bitte eine Email an info@digitalproduction.com mit folgendem Inhalt:

>> Empfänger: info (at) digitalproduction.com

>> Betreff: Advent

>> Ein Satz zu: „Warum Renderpeople für mich echte Leute sind“

>> Emailadresse und Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.