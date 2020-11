Houdini | Student Reel

Ein Experiment

Wir haben neulich was Cooles in der aktuellen Apotheken-Umschau gelesen: Laut führenden Soziologen ist es wohl so, dass sich Frauen eher für Bildung interessieren als Männer. Wir finden aber, dass lebenslanges Lernen kein Thema exklusiv für Frauen ist. Aber wir wollen das mal testen, locken hier mal die männliche Leserschaft mit einem Text an, den sie nicht in einer News zu einem Studenten-Showreel erwarten würden. Vielleicht nehmen die Jungs dann die Möglichkeiten der Bildung zum ersten Mal wahr.

Kostenlose Railgun-Assets auf dem Unreal Marketplace!

Auflösung: Sorry, wir haben euch gerade reingelegt. Kostenlose Railgun-Assets auf dem Unreal Marketplace sind zwar wirklich famos, aber das Klicken auf einen Download-Button sollte nicht das Ende eures Potenzials darstellen. Deshalb: Investiert mal bisschen was in eure Bildung. Gibt es in Zeiten von Corona auch online und zum Download – müsst ihr euch gar nicht umgewöhnen…

