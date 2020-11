Isaac Taracks | Motion Design Show

Der VFXler mit der Ausschanklizenz

„Das ist das Problem mit Cinema 4D und Bier, dachte ich, als ich den Rechner hochfuhr. Sobald der Viewport sich querstellt, löst du den Kronkorken. Wenn das Rendern in Rekordzeit gelingt, nuckelst du an der Flasche, um die Performance abzufeiern. Und wenn der Strom ausfällt, der Rechner aus bleibt, dann trinkst du, damit dein Kopf dir was vorrendert. Darum schaue ich jetzt das Tutorial von Isaac Taracks, auf dass ich bei Quixel finde, was Cinema mir nicht geben kann.“ – Charles Schulzkowski

Isaac Taracks @ The 3D and Motion Design Show