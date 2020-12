FMX Spotlight | Making an Impact

Jinko Gotoh: Making an Impact

Heute am 1sten Dezember um 18 Uhr – zur besten Abendbrotzeit – präsentieren das Animationsinstitut und die Filmakademie Baden-Württemberg ein FMX Spotlight, nämlich: Jinko Gotoh: Making an Impact.

Women in Animation

Im Rahmen der Veranstaltung werden euch Jinkho Gotoh und Imke Fehrmann auseinandersetzen, wie es Geschichtenerzählerinnen gelingt, sich gegenseitig zu unterstützen und die Zusammenarbeit zu verbessern. Jinkho Gotoh ist Netflix-Produzentin und Vize-Präsidentin der Women in Animation (WIA). Ihr zur Seite stehen wird Imke Fehrmann, ebenfalls Mitglied der WIA und Chief Operating Officer & Ausführende Produzentin bei Akkord Film.

Zwei Kurzfilme

Zwei Filmpräsentationen werden die Veranstaltung rahmen: Where Were You von María Trénor Colomer. Ein kulturell diverser Kurzfilm, der sich mit der Alltagsgewalt gegen Frauen beschäftigt. Und The Torture Letters von Princeton-Professor Laurence Ralph, der Rasterfahndung und Polizeigewalt zum Thema macht. The Torture Letters ist in Zusammenarbeit mit Jocie Juritz entstanden.

Weitere Infos

Alle weiteren Informationen und den Zugang zur Veranstaltung erhaltet ihr auf der FMX-Homepage. Unten verlinken wir euch den Trailer zu Where Were You und den Kurzfilm The Torture Letters.

Where Were You – Trailer



The Torture Letters – Ganzer Kurzfilm