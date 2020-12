Vertex 2021 | Veranstaltung

Vertex 2021 – Online

Vertex versteht sich als Konferenz für 2D- & 3D-Künstler. Organisiert wird die Veranstaltung Vertex von CreativeBloq, 3D World und dem ImagineFX-Magazin. Themenschwerpunkte der Vertex sind: Videospiele, VFX, Virtual Reality, Concept Art, Echtzeiterstellung und andere.

Programm & Sprecher

Die Veranstalter versprechen für das Veranstaltungs-Programm: Team-Doodling, virtuelle Zeichenkurse, eine ebenfalls virtuelle Ausstellungshalle – und natürlich Künstler-Präsentationen. Beim Programm für 2021 erhaltet ihr mehr Details, könnt für euch relevante Angebote buchen. Über die Sprecher und ihren Werdegang informiert ihr euch bei 2021 Speakers.

Verfügbarkeit

Der Ticketpreis beläuft sich auf 25 britischen Pfund, umgerechnet etwa 28 Euro (Stand: 01.12.2020). Am 25.02.2021 findet die Vertex 2021 statt. Im nachstehenden Video könnt ihr begutachten, was auf der Vertex 2021 nicht möglich sein wird, was auf der Vertex 2020 noch ging: Face-to-Face-Interaktionen mit Ausstellern und anderen Messe-Besuchern.

Vertex 2020 Highlights