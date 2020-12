Simon Says | DaVinci Resolve

Simon sagt: „macOS!“

Was wir euch über Simon Says sagen können: Simon Says ist eine Transkriptions-, Untertitel- und Übersetzungs-Tool auf AI-Basis. Mit Simon Says könnt ihr also: transkribieren, übersetzen und Frame-genau Clips & Untertitel editieren. Und jetzt integrierten die Entwickler das Tool mit Blackmagics DaVinci Resolve – allerdings ausschließlich fürs macOS.

Simon sagt nicht: „Windows!“

Windows-Nutzer müssen vorerst abwarten, ob das Team um Simon Says zu einem späteren Zeitpunkt zugunsten einer Windows-Version entscheiden wird. Für MacOS indes wird bereits jetzt das Auffinden, farbkodierte Editieren und Ausrichten der Timeline entlang multilingualer Untertitelspuren und dergleichen mehr mit DaVinci Resolve gangbar.

Was sagt Simon – zur Verfügbarkeit?

Die Simon Says-App ist über die Mac App Store erhältlich. Alles Weitere dazu, wie Simon „Ja!“ zu DaVinci Resolve sagte, erfahrt ihr in der offiziellen Bekanntmachung. Betreffs technischen Feingefühls schaut ihr euch auf Simons Homepage an, was er zum Nutzen mit DaVinci Resolve zu sagen hat. Das Video unten sagt euch was zur den AI-bezogenen Features.

DaVinci Resolve now has AI transcription, captioning, and translation