Insta360 One X2 | Release

Insta360 One X2

Zu den schnittigen Verbesserungen von One X2 gehören: Touch-Display, IPX8-Wasserschutz, Bluetooth-Unterstützung, Sprachsteuerung, Quad-Mics und eine 1630mAh-Batterie, mit der um die 80 Minuten Aufnahmezeit möglich sein sollen.

Funktionen

Die One X2 verfügt über vier Aufnahmemodi: 360-Grad, Steady Cam, InstaPano und MultiView. Mit dem 360-Grad-Modus nehmt ihr mit beiden Objektiven der One X2 bis zu 5.7 K-Bilder auf. Aufnahmen mit Steady Cam-Modus bieten eine maximale Auflösung von 2560×1440 (50/30fps), 1920×1440 (50/30fps) oder 1920×1080 (50/30fps). InstaPano erlaubt euch das Aufnehmen von Panoramas – und MultiView ist aufs Vlogging ausgerichtet, was unter anderem die gleichzeitige Aufnahme aus zwei verschiedenen Perspektiven und das Facetracking meint.

Deep Track

Ein weiteres, spannendes Feature ist Deep Track. Mit Deep Track sagt ihr eurem One X2, welche Person oder welcher Gegenstand in der Mitte eures Filmbilds zu sein hat. Während der Nachbearbeitung dann richtet der Algorithmus das Aufnahmebild dergestalt um, dass gewähltes Motiv stets im Bildmittelpunkt bleibt.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Auf der Insta360-Homepage schlaut ihr euch auf zu: Funktionen, Zubehör, technischen Spezifikationen – oder ihr kauft dort das Gerät für knapp 500 Euro. Wer sein Sparschwein nicht hinrichten möchte, der guckt erstmal das Video unten – und knüppelt das Porzellan-Tier mit dem Saumagen danach.

Vorstellung der Insta360 ONE X2 – Die Kameracrew in deiner Tasche