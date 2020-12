Adventskalender für Ohren und Finger!

Und zum Zweiten Advent reiben wir uns die Hände und fassen in die Vollen mit der Peripherie - Logitech Ergo M575 Trackball, Blue Yeti USB-Mikrofon, Ultimate Ears WONDERBOOM 2 und G633 Artemis Spectrum Gaming Headset.

Zum zweiten Advent spielt Logitech die Glücksfee – und hat gleich vier Präsente in den Kalender gepackt. Und wenn ihr euch fragt: „Aber welches ist für mich?“ Schaut auf euren Arbeitsplatz, dann auf die Bilder, dann wieder auf den Arbeitsplatz, dann wieder auf die Bilder…..

Der drahtlose Trackball ERGO M575

Der elegante kabellose Trackball-Maus mit einfacher Daumensteuerung, ausgelegt für großen Komfort bei wenig Platz – ohne den Arm für die Cursorsteuerung bewegen zu müssen, bleiben Hand und Unterarm auch bei stundenlangem Gebrauch entspannt. Mit seinem ergonomischen Design in Graphit und Off-White unterstützt der Trackball die Handfläche und eignet sich ideal für Schreibtische und andere Tische jeder Größe.

Die leichtgängige und reaktionsschnelle Steuerung der ERGO M575 kann überall dort eingesetzt werden, wo Nutzer arbeiten, ohne dass größere Armbewegungen erforderlich sind. Da das angewinkelte Scrollrad die Finger in einer natürlicheren Position hält, bietet es den ganzen Tag über Komfort. Für die Geschwindigkeit des Cursors können Nutzer das präzise Tracking in der Logitech Options Software anpassen. Der Trackball kann über den mitgelieferten USB-Empfänger oder über Bluetooth® Low Energy mit Mac, iPad oder PC verbunden werden. Die mitgelieferte AA-Batterie hält bei Verwendung des kabellosen Empfängers bis zu 24 Monate. Der ERGO M575 Wireless Trackball ist ab dem 28. Oktober 2020 auf Logitech.com und ab Januar 2021 bei anderen Händlern zum empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 Euro erhältlich. Oder vielleicht gewinnt ihr ihn ja im Adventskalender?

Mit dem bestverkauften USB-Mikrofon der Blue Yeti-Serie erstellen Sie unvergleichliche Aufnahmen mit Ihrem Computer. Die Mikrofone der Yeti-Serie produzieren in unvergleichlicher Mühelosigkeit makellose Klangqualität auf Studioniveau – dank Dreikapsel-Technologie. Vier unterschiedliche Betriebsarten/Richtcharakteristika ermöglichen eine unglaubliche Vielfalt, mit der Sie Stimmen, Musik, Podcasts, Filmton, Interviews und sogar Dokumentationen wie die Suche nach Bigfoot in einer Art erstellen können, die typischerweise mehrere Mikrofone erfordert. Mit der Yeti-Serie erstellen Sie stets Tonaufnahmen in Studioqualität, zuhause, unterwegs oder gar im Himalaya.

Ultimate Ears WONDERBOOM 2

Ultimate Ears präsentiert die neue Generation des mobilsten, wasserdichten Bluetooth-Lautsprechers der Produktfamilie – die Ultimate Ears WONDERBOOM 2. Dieser neue Lautsprecher überzeugt durch noch kräftigeren 360-Grad-Sound und eine Extraportion Bass. Mit seinem brandneuen Outdoor Boost Mode, verbesserter Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden, IP67-Zertifizierung, echtem Stereo Pairing über die Double Up-Funktion und auffälligem zweifarbigen Stoffmantel begleitet die WONDERBOOM 2 Ausflüge, Abstecher zum Strand und Radtouren mit kraftvollem Klang. Im Vergleich zu seinem Vorgänger liefert die WONDERBOOM 2 durch die niedrigere Grenzfrequenz noch mehr Bass, punktet mit 30 Prozent mehr Akkulaufzeit und ist dank der neuen IP67-Zertfizierung wasser- und staubdicht. Auch die WONDERBOOM 2 schwimmt an der Wasseroberfläche. Der überarbeitete Knopf auf der Oberseite erlaubt die unkomplizierte Wiedergabesteuerung direkt am Gerät (Play/Pause, Titelsprung). Durch das neue Double Up-Feature ist es jetzt sogar möglich, zwei WONDERBOOM 2-Lautsprecher zu einem echten, kabellosen Stereo-Paar zu koppeln. Jeder Lautsprecher ist in ein schickes, zweifarbiges Gewebe gehüllt, das perfekt zum aktuellen sportlichen Modetrend im Athleisure-Stil passt. Ultimate Ears WONDERBOOM 2 ist ab dem 5. Juni 2019 bei ausgewählten Händlern zu einem Preis von 99,99 Euro verfügbar.

G633 Artemis Spectrum

Die Power der Künstlichen Intelligenz lässt Sie voll eintauchen in Klangwelten ganz speziell für Ihre Ohren. Mit Immerse hören Sie genau, wo Schritte und Ladegeräusche Ihrer Gegner herkommen: Sie sind im Vorteil, weil Sie Ihre Gegner hören, bevor sie Sie hören. Die Nahkampffunktion versetzt Sie mitten ins Geschehen: Sie spüren, wie die Kugeln vorbeisausen. Die Power der Künstlichen Intelligenz lässt Sie voll eintauchen in Klangwelten ganz speziell für Ihre Ohren. Mit Immerse hören Sie genau, wo Schritte und Ladegeräusche Ihrer Gegner herkommen: Sie sind im Vorteil, weil Sie Ihre Gegner hören, bevor sie Sie hören. Die Nahkampffunktion versetzt Sie mitten ins Geschehen: Sie spüren, wie die Kugeln vorbeisausen.

Unglaublicher 7.1 Surround Sound mit Dolby Headphone oder DTS Headphone:X, unterstützt von Logitech G HUB. Diese Technologien erzeugen eine 3D-Klanglandschaft mit präziser räumlicher Wahrnehmung im Spiel. Fortschrittliche Pro-G Antriebsspulen aus Hybrid-Mesh-Material sorgen für hervorragenden Klang und wurden speziell entwickelt für Gaming. Die Pro-G Antriebsspulen erzeugen saubere, präzise Höhen und tiefe, satte Bässe für einen erstklassigen Sound.

Mischen von Audio aus mehreren Quellen Sie müssen Ihr Spiel nicht mehr unterbrechen, um zu telefonieren. Nimm den Anruf an und spiel einfach weiter. Nimm Anrufe entgegen, hör Musik und unterhalte Sie während des Spiels, ohne es zu unterbrechen oder das Geschehen aus den Augen zu lassen. Das G633 verfügt über einen USB-Anschluss und einen Analog-Eingang, über den Sound von bis zu zwei Geräten verbunden und gemischt werden kann.

Wenn Ihnen dieser Gewinn eher zusagt als trockene Kekse oder selbstgestrickte Socken, die Kratzen, dann schicken Sie bitte eine Email an info@digitalproduction.com mit folgendem Inhalt:

>> Empfänger: info (at) digitalproduction.com

>> Betreff: Advent

>> Ein Satz zu: „Warum ich einen Logitech Ergo M575 Trackball / ein Yeti Mikrofon/ ein Wonderboom 2/ ein G633 Artemis Spectrum Gaming Headset als VFX Artist benötige. “ (Jeweils eins!)

>> Emailadresse und Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.