Maya 2020.4

Nach einigen Jahren der nur sehr Minimalistischen Updates ist nun endlich ein großes Bifrost – Update da, unter anderem mit folgenden Funktionen.

Maya Curve Support: Maya-Curves können nun per Drag and Drop direkt in Bifrost Graphs eingefügt werden, wo sie in Bifrost Strands konvertiert werden und Curve-basierte Assets und Tools aufsetzen. So kann man als Artist prozedurale Assets wie Straßen, Häuser und so weiter direkt an den Maya Curves entlang generieren. Apropos Graphs: Bifrost Graphs können entweder als DG oder DAG angezeigt werden und sind sichtbar im Outliner – und DAGs sind die neuen Defaults für Bifrost Graphen in Maya.

Ein neues Field System bietet nun implizite, User definierte 3D Scalar und Vector Felder – mit unendlicher Auflösung und laut Autodesk, minimalem Overhead. Diese sollen Artists dabei helfen, als dynamische Bereiche beziehungsweise benutzerdefiniter Felder zu dienen, die Partikel, Cloth, oder Gas Simulationen beeinflussen, – und das, ohne auch nur einen FX Compound anfassen zu müssen.

Scatter Pack

Higher-level Scattering und Instancing Compound wurden dem WErkzeugkasten hinzugefügt, inklusive einem Blue Noise Scattering, und natürlich ist das ins Field System integriert. Und unser vielleicht liebstes Features: Mit der ESC Taste kann man zu langsam laufende Simulationen superschnell abbrechen. Wenn man Wert falsch / zu hoch eingestellt hat, oder mit dem Komma ein paar Stellen verrutscht ist. Nicht das uns das besonders oft passieren würde, aber … Hey, Arnold!

Arnold 6.1

Arnold, mittlerweile in der Version 6.1, hat neuen Post Processing Nodes, mit denen die Anwender Bildbelichtung, Farbkorrekturen, White Balance, Tone Mapping und die allseits beliebten Vignettierungen schon im Renderer vornehmen können – diese Nodes sind übriges als „Imagers“ benannt, bevor ihr euch die Finger wund sucht 😛

„Nestled dielectrics“ nennt sich das neue Priorisierung-System für überlappende Transparenzen, welches akkuratere physikalische Reflektionen und Refraktionen bieten soll – beispielsweise im nächsten Bild.

Plugins

Die Motion Library (also, das Plugin) ermöglicht nun bessere Character Previews, mit neuen Orbit und Zoom Funktionen, während die Substance Engine nun in der Version 8.0.3 integriert ist, Standard Surfaces versteht, und somit Maya und die Substance Tools besser zusammenarbeiten sollten.