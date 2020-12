Moeen Sayed

In Kooperation mit SideFX veröffentlicht VFX-Künstler Moeen Sayed diesen Kurs über: Coding mit Houdini VEX. Die Tutorial-Reihe richtet sich speziell an Anfänger. Nach Abschluss des Kurses beherrscht ihr Grundlagenwissen zum Arbeiten mit Programmiersprachen – und ihr werdet in Houdini programmieren können.

Verfügbarkeit

Auf SideFX steht die sechsteilige Reihe abrufbereit. Im Video unten schnuppert ihr in den ersten Teil rein.

VEX Isn’t Scary | Part 1 | Basics